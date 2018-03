Camila Cabello reacciona así tras ser empujada por mujer en pleno escenario

La cantante cubano Camila Cabello mostró sorprendida luego que una mujer se acercara a ella en pleno concierto y la empujara. Seguidores y prensa presentes también se quedaron atónitos ante este acto.

Camila Cabello se encontraba en el escenario del festival Lollapalooza de Chile, cuando de la nada, se acercó una joven sin autorización alguna, empujó a la cantante y siguió caminando.

Ante ello, Camila Cabello solo la miró, dirigió su mirada al público y dijo mientras abría los brazos: “no entendí qué acaba de pasar”. Dicho esto, la cantante no le dio importancia a lo sucedido.

Esta imagen ha causado tal revuelo que no deja de circular en las redes sociales. Sin embargo, Camila Cabello ha optado por no hablar al respecto y solo agradecer a su público por demostrarle tanto cariño.

Camilla Cabello al igual que muchos cantantes no solo tiene incondicionales seguidores, también cuenta con haters o antifans. Nadie se salva de ello y esta imagen lo prueba.

Camila Cabello has been pushed onstage by an unknown hater during her Lollapalooza Chile set. pic.twitter.com/EY950UhG7Z