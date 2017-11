Camila Cabello y las veces que encendió Instagram con sexys trajes negros

¡Espectacular! Camila Cabello sí que sabe cómo tener ‘locos’ a sus seguidores con sus candentes fotografías, y una muestra de ello son los miles de “Me gusta que recibe por cada publicación en su cuenta de Instagram.

Por esta razón, es que hemos decido hacer un recuento de las veces en que Camila Cabello despertó pasiones en sus fanáticos luciendo un sexy traje negro que te dejaran con el corazón a mil.

Como se puede observar, esta sensual cantante posee un escultural cuerpo, logro que no solo se lo debe a su a su genética, sino también a la estricta rutina de ejercicios y a su balanceada alimentación.

Como solista, Camila Cabello lanzó en noviembre de 2015, un dúo con el cantante canadiense Shawn Mendes titulado ‘I Know What You Did Last Summer’. La canción alcanzó el número veinte en los EE.UU y el número dieciocho en Canadá.

Por ello y para lucir su escultural fisonomía, Camila Cabello siempre usará atuendos que la favorezcan, y como vemos el color negro nunca falta dentro de su armario, los cuales dejan con la boca abierta a más de uno. Ustedes, ¿qué opinan?