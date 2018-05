Camila Cabello fue llevada al hospital tras su presentación en los Billboards 2018

Camila Cabello preocupó a sus seguidores tras ser llevada a un hospital en Las Vegas. La artista pagó ‘factura’ por su incesante gira como solista y presentaciones adversas como la que tuvo en los Billboards Music Awards 2018.

La cantante no ha parado con su arduo trabajo y el exceso de este hizo que su cuerpo sea afectado por el cansancio. La intérprete de “Never Be The Same” también estuvo de gira junto a la galardonada Taylor Swift.

“Ayer después de mi número en los Billboards me sentí enferma y terminé en el hospital“, explicó Camila Cabello a través de su red social Twitter.

Así mismo, la galardonada descartó que su pronóstico sea de gravedad.

“Me hicieron estudios y todo está bien pero el diagnóstico fue deshidratación y también tengo una leve fiebre”, acotó.

En esa misma línea, Camila Cabello dijo que los galenos le sugirieron que guarde reposo porque de lo contrario volverá a tener los mismos episodios.

“Disculpen por decepcionarlos, pero prometo que pronto se los voy a reponer en cuanto pueda”, anotó.

Como se recuerda, Camila Cabello se presentó en Las Vegas junto a Pharrel con su nueva colaboración en el tema “Sandría Wine”.