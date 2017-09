Camila Cabello demostró que el color negro resalta a la perfección su sensualidad

¡Su sensualidad traspasa barreras! Camila Cabello no deja de presumir lo atractiva que es en cada una de las fotografías. A través de su cuenta de Instagram, la joven de raíces cubanas no deja de cautivar las pupilas de sus fanáticos.

La estrella juvenil sigue captando la atención de todos sus fans y así lo deja comprobado en cada uno de los mensajes y las muestras de cariño que recibe por parte de sus más de 11 millones de seguidores.

Camila Cabello sabe que alejarse de la agrupación Fifth Harmony fue una decisión difícil de tomar, pero gracias a su perseverancia y audacia, supo ganarse un espacio en el competitivo mercado musical.

Como solista Camila Cabello lanzó en noviembre de 2015, un dúo con el cantante canadiense Shawn Mendes titulado “I Know What You Did Last Summer”. La canción alcanzó el número veinte en los EE.UU y el número dieciocho en Canadá y fue certificada platino por la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA).

Recordemos que Camila Cabello no necesita mostrar más de la cuenta para robarse los suspiros de sus fans. Su belleza latina e innegable sensualidad son factores determinantes para atraer las miradas por donde quiera que vaya.