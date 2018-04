Camila Cabello canta junto a Pharrell, pero sus piernas se roban toda la atención

Continuando con su gira #NeverBeThesameTour, Camila Cabello remeció el Hollywood Palladium de Los Angeles, con la participación de su colega y amigo Pharrell.

Según se pudo ver en fotos publicadas en Instagram por la propia Camila Cabello, el cantante apareció en el escenario, aunque el atuendo de la intérprete de ‘Havana’ hacía centrar la atención en ella.

La artista subió al escenario con un conjunto que presentaba una abertura en la zona baja, que dejana al descubierto sus sexys piernas.

Cabe mencionar que Camila Cabello acostumbra a vestir sensuales atuendos en cada una de sus presentaciones.

Actualmente, Camila Cabello viene realizando la gira “Never Be The same Tour”, con el que además de recorrer varios estados de USA, también la hará visitar Canadá, España, Francia, Reino Unido, Holanda y Alemania.