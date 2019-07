BTS volvió a Twitter con fotografías de sus últimos viajes

Tras estar alejados de Twitter por algunos días, la agrupación surcoreana BTS, regresó a las publicaciones y compartió una serie de imágenes de sus últimas aventuras.

En esta ocasión los siete integrantes de BTS estuvieron muy ausentes por todos los proyectos y viajes que han hecho; sin embargo, esto no ha sido impedimento para que compartan con sus fanáticos sus vivencias.

En estas imágenes se puede ver que los cantantes disfrutan de divertidos momentos, tanto a nivel personal como colectivo.

La primera fotografía muestra a Jungkook a bordo de un auto con un look casual, mientras que en las siguientes imágenes se puede ver a la mayoría de los integrantes de BTS haciendo divertidas muecas.

Asimismo, no solo se ve cómo los artistas surcoreanos se divierten a bordo de sus vehículos, sino también sus aventuras. **RM **visitó un museo y **J-Hope **viajó con un cubrebocas con un peculiar diseño.

Los fanáticos deno han tardado en reaccionar a sus publicaciones y manifestaron su alegría con diversas fotografías y comentarios que los felicitan por haber superado una etapa de tanta presión por sus proyectos.

tae has been missing from the whole planet for the past days and here you come and let us know he’s okay. jiminie how can anyone be such an angel pls i love u