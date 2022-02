ARMY no puede más de la emoción. Estamos a nada de que se inicie la preventa de entradas para ver a la banda más grande de todos los tiempos en concierto, BTS. Luego de que exitosa banda diera a conocer su concierto ‘Permission To Dance: On Stage’ en Seúl, la empresa productora Big Hit Music anunció la transmisión virtual de este evento para todo el mundo y Argentina forma parte de la lista. Hasta el momento, solo Cinépolis ha confirmado la fecha de la preventa. Entérate de todos los detalles en esta nota.

‘Permission To Dance On Stage’ es la última serie de la gira mundial de la más grande boyband del momento, BTS. Este evento cuenta con actuaciones poderosas e interpretaciones de las canciones más exitosas de su carrera. El regreso de Bangtan a los escenarios luego de la pandemía fue con los cuatro concierto en Los Ángeles, Estados Unidos. Cerca de 813 mil personas vieron las increíbles presentaciones de esta banda.

El miércoles 16 de febrero se anunció que más de 60 países contarán con la proyección del megaconcierto de BTS en Seúl en cines nacionales. No te pierdas de ver a Jung Kook, Jimin, V, RM, Jin, SUGA y J-hope en los cines de tu localidad solo el sábado 12 de marzo.

¿Cuándo será la preventa de entradas para ‘PTD On Stage’ en Argentina?

La cadena Cinépolis anunció que el martes 22 de febrero se iniciará la preventa de entradas para ver el concierto de BTS en cines. La hora y disponibilidad de entradas serán publicadas a través de sus redes sociales. Así como también las sedes y complejos en los que se proyectará la transmisión. Por eso, ARMY hay que estar pendientes a las cuentas oficiales de la cadena para no perdernos nada.

Transmisión ‘PTD On Stage’: ¿Dónde comprar las entradas?

Las entradas se pueden comprar por la web de Cinépolis Argentina con tarjeta de crédito O en las boleterías con pago efectivo o tarjetas de débito y crédito, una vez que haya empezado la venta. Recuerda tener una buena conexión a Internet para que puedas comprar tu entrada con éxito.

PTD On Stage Argentina: ¿Qué cines lo transmitirán?

Hasta el momento, se sabe que la cadena Cinemark y Cinépolis transmitirán el concierto ‘Permission To Dance: On Stage’. Sin embargo, solo Cinépolis es la única en brindar la fecha de preventa para el evento. La hora para acceder a las funciones para ver a BTS aún no están confirmados. Por otra parte

Bueno, no podemos esconderlo más 🤫



Queremos a todo el #ARMY listo para el 22 de febrero. Se viene la preventa para #PTDLIVEVIEWING #PTD_ON_STAGE_SEOUL



Estreno 12 de marzo



Compartan tu emoción en este tweet 🤩😍♥️#BTS pic.twitter.com/u3oK2fm56G — Cinépolis Argentina (@cinepolisarg) February 16, 2022

¿A qué hora será la transmisión de BTS en Argentina?

Los horarios varían según país. En Argentina, por ejemplo, la transmisión en cines tiene dos horarios programados el 12 de marzo: el primero a la 3.00 p. m. (actuación en vivo retrasada) y el segundo a las 7.00 p. m. (repetición).

¿En qué países se transmitira Permission To Dance On Stage?

El concierto de la famosa banda BTS llega a los cines de todo el mundo con su concierto PTD. Mediante el comunicado anunciaron a 16 países de Latinoamérica en el que transmitiran este evento: Argentina, Chile, Ecuador, Panamá, México, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Curazao, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Paraguay.

