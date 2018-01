Richard Acuña rompió su silencio y habló sobre la foto que protagonizó con Marisa Glave

¡Rompió su silencio! El congresista Richard Acuña habló de la foto donde se le ve tomando el rostro de su colega Marisa Glave. A través de su jefe de prensa, el parlamentario explicó lo que sucedió.

“La congresista Glave se acercó a la bancada de APP (Alianza por el Progeso) a conversar sobre unos temas, unos proyectos. El congresista, como es su amigo, vio que tenía unos aretes. Los aretes de la congresista eran de la espiga, muy parecido al símbolo electoral del pastor Lay. Le dijo: ‘Te has cambiado la florcita de Verónika, por la espiga de Lay’. Le agarra el arete, no el mentón”, precisó Jair Ramírez, el jefe de prensa de Richard Acuña.

Como se recuerda, Brunella Horna en el programa “Espectáculos” habló sobre la polémica foto. Y manifestó no sentir celos porque sabe que Marisa Glave es amiga cercana de su enamorado.

“Son muy amigos. Sí, se conocen. Ha ido a la casa y se conocen. Son compañeros de trabajo y son amigos como nosotros lo somos. Yo en verdad no me pongo celosa. No tengo por qué. Es su trabajo”, manifestó la modelo ante la consulta de sus compañeros de “Espectáculos”.

“Pasan tantas horas en el Congreso. Simplemente si tiene que dar una explicación, es él, no soy yo. Yo no estoy en la foto. Cualquier cosa les doy el número de Richard y él les aclara todo”, agregó muy enfática Brunella Horna.