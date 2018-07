Britney Spears vuelve a ser una adolescente para irse de campamento con Jimmy Fallon

La diva del pop Britney Spears a sus 36 años está disfrutando de un gran momento y ha dado una pausa a su gira mundial ´Piece of Me’ para presentarse al programa de Jimmy Fallon, ‘The Tonight Show’, como protagonista.

Britney Spears se disfrazó de adolescente con una minifalda rosa, un top celeste con blondas y parches que dejaba a la vista su trabajado abdomen, para interpretar ‘Abby’ una chica en un campamento de verano.

Jimmy Fallon y Britney Spears, metidos en sus personajes discutían si volverían nuevamente al ‘campamento’ y ‘Abby’ dijo que eran muy grandes para regresar, mientras Sara (el clásico rol de Fallon) alegó que eran aún jóvenes y deberían retornar el próximo año y Britney Spears aprovechó el momento para cantar una línea de su reconocida canción “I’m not a girl, not yet a woman”.

Luego Britney Spears y Jimmy Fallon jugaron Fashion Freezem donde mostraron sus habilidades como modelos. La cantante mostró sus movimientos impecables, mientras su compañera no tanto.

El vídeo en el que aparece Britney Spears como ‘Abby’, la mejor amiga de Sara (el clásico rol de Jimmy Fallon), ha obtenido un gran número de visitas en el canal de Youtube y sin duda fue un éxito rotundo para el programa de entretenimiento de la televisión estadounidense.

‘The Tonight Show’, programa presentado por Jimmy Fallon tuvo como invitada a Britney Spears.