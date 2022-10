Blink-182 emocionó a sus fanáticos peruanos con el anuncio de que visitarán nuestro país para ofrecer un concierto en Lima el próximo 14 de marzo en el estadio San Marcos como parte de su esperada gira mundial.

En este sentido, muchas interrogantes se han generado tras conocer que la banda estadounidense de pop punk llegará a Perú el próximo año y una de ella es si Kourtney Kardashian se unirá a los músicos en el tour y vendrá con ellos.

Como se la sabe, la mayor del clan Kardashian es esposa de Travis Barker, baterista de la banda. Ellos se comprometieron en octubre de 2021, y se casaron este año, primero en Las Vegas y luego en Italia, en una íntima boda.

Si bien hasta el momento no hay una confirmación de que la empresaria vaya a venir al Perú, pero no sería disparatado pensar en esa posibilidad, ya que ella se ha lucido en más de una oportunidad acompañando al músico en diferentes conciertos en los que ha tenido que tocar.

Hace apenas unas semanas, compartió en su cuenta de Instagram unas fotos del backstage de un show de Barker junto a las que escribió: “Fell in love with the girl at the rock show (Me enamoré de ‘the girl at the rock show’)”, en referencia a la popular canción de Blink-182.

En otra publicación, Kourtney Kardashian posteó más imágenes junto a su esposo entre bastidores, iluminados por las luces violetas y rosas del escenario, tomados de la manos y hasta un video de Travis Barker en acción, tocando la batería junto a las que colocó: “Tour wife (La esposa de la gira)”.

Cabe recodar que Blink-182 llegará al Perú para ofrecer un concierto en Lima el próximo 14 de marzo en el estadio San Marcos como parte de su “Latin American Tour 2023″. Las casi 40,000 entradas disponibles para el show ya están a la venta en Teleticket.

El precio de los boletos para poder ver a la agrupación conformada por Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker, que se reunirán por primera vez en casi 10 años, varían y van desde los S/138 en Tribuna Norte hasta los S/506 en Cancha 1.

Blink-182 en Lima: ¿Cuánto cuestan las entradas para su concierto y cómo puedes adquirirlas?. (Foto: Instagram)

VIDEO RECOMENDADO

Blink-182 llega a Lima: conoce la historia de los integrantes de la exitosa banda de pop punk

La banda norteamericana Blink-182 anunció un tour mundial para el 2023 y llegará por primera vez a nuestro país el próximo 14 de marzo.