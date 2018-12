“Bird Box” se convirtió en el estreno más visto de una película original de Netflix

Netflix tuvo el mejor estreno de una de sus producciones casi a fin de año. El éxito de la película Bird Box, protagonizada por Sandra Bullock, no ha pasado desapercibido y se ha convertido en la película original más vista de la plataforma de streaming.

Con este récord, la película “Bird Box” superó al estreno anterior de David Ayer, “Bright”, como la película más popular obtenido por una cinta original de Netflix.

La cinta si bien se ha ganado comparaciones con otras películas de monstruos como “A Quiet Place” por su trama, desde su estreno se ha logrado colocar como una de las favoritas de grandes celebridades como Stephen King y Chrissy Tiegen, quienes han opinado en sus redes sobre el filme.

A través de Twitter, la plataforma confirmó que fueron más de 45 millones de usuarios quienes ya han visto la película original de Netflix protagonizada por Sandra Bullock.

“Me quité la venda esta mañana para descubrir que 45’037,125 cuentas de Netflix ya habían visto ‘Bird Box’, ¡los mejores primeros 7 días para una película de Netflix!”, es el mensaje en Twitter.

Took off my blindfold this morning to discover that 45,037,125 Netflix accounts have already watched Bird Box — best first 7 days ever for a Netflix film! pic.twitter.com/uorU3cSzHR