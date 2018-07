Billy Dee Williams volverá a interpretar a Lando Calrissian en "Star Wars"

El actor Billy Dee Williams, conocido por haber interpretado a Lando Calrissian en la segunda y tercera película de “Star Wars”, volverá a dar vida a este carismático personaje en el noveno episodio de la saga galáctica, informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

Williams (Nueva York, 1937) fue el encargado de llevar a la pantalla grande al famoso cazarrecompensas en “Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back” (1980) y “Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi” (1983).

El personaje de Lando Calrissian, uno de los más queridos por los fans de esta saga de ciencia-ficción, apareció en “Solo: A Star Wars Story” (2018), filme derivado de la trama central de “Star Wars” y que narraba la juventud de Han Solo.

Donald Glover fue el actor que interpretó al joven Lando Calrissian en esta cinta.

El episodio IX de “Star Wars”, que todavía no tiene título oficial, concluirá la tercera trilogía de “Star Wars”, que comenzó con “Star Wars: The Force Awakens” (2015), dirigida por J.J. Abrams, y que continuó con “Star Wars: The Last Jedi” (2017), con Rian Johnson tras las cámaras.

Este noveno capítulo iba a ser dirigido originalmente por Colin Trevorrow, realizador de “Jurassic World” (2015), pero diferencias creativas con Lucasfilm llevaron al estudio a apostar finalmente por el regreso de Abrams a la silla de director.

Esta película llegará a los cines en diciembre de 2019 y, además de Billy Dee Williams, incluirá en su elenco a Daisy Ridley, Adam Driver, Óscar Isaac, John Boyega y Keri Russell. EFE