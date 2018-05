Así fue el tributo que le rindieron a Avicii en los Billboard Music Awards 2018

Este último domingo las estrellas de la música se reunieron en la edición de los Billboard Music Awards 2018, donde premiaron a los mejores cantantes, pero también donde se rindió tributo al desaparecido DJ Avicii.

Durante la ceremonia, Avicii fue recordado por Halsey y The Chainsmokers, quienes subieron al escenario para presentar uno de los premios, y aprovecharon el momento para rendir homenaje al fallecido DJ sueco.

“Nos gustaría tomar un momento y hablar sobre nuestro amigo Avicii. Su muerte fue una gran pérdida para el mundo de la música y para nosotros. Fue un artista que inspiró a muchos de muchas maneras. En pocas palabras, él significaba mucho para nosotros y para todos en la comunidad de la música electrónica”, señaló uno de sus colegas en memoria a Avicii.

“Todos los que trabajaron con él estarían de acuerdo en que fue una gran alegría y hace que esta tragedia sea aún más dolorosa. Es un recordatorio para nosotros de estar allí y apoyar y amar a todos nuestros amigos y familiares que pueden estar luchando con problemas de salud mental”, indicaron.

Cabe mencionar que tres días antes de su partida, el DJ Avicii agradeció a través de su cuenta de Twitter la nominación de los Billboard Music Awards 2018. “¡Gracias por la nominación! @Billboard #BBMAS”, publicó.

Nothing but love for Avicii from @TheChainsmokers & @halsey as they present the #BBMAs for Top Hot 100 Song. pic.twitter.com/k89czVBrih