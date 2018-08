Ben Affleck ingresó a rehabilitación por tercera vez con ayuda de Jennifer Garner

Ben Affleck accedió ingresar por tercera vez a rehabilitación para intentar superar sus problemas con el alcohol, pero esta vez con la ayuda de Jennifer Garner, su aún esposa y madre de sus tres hijos de quien está en pleno proceso de divorcio.

Según el portal TMZ, la actriz llegó hasta la casa de Ben Affleck la tarde del último miércoles, luego que este fuera captado el lunes recibiendo una caja llena de alcohol en la puerta de su casa, mientras festejaba su cumpleaños.

Tras sostener una larga conversación, Jennifer Garner logró convencer a Ben Affleck de que necesitaba recibir ayuda profesional y el aceptó internarse en una clínica especializada para tratar su adicción.

Incluso, fue la misma Jennifer Garner quien llevó a Ben Affleck al centro de desintoxicación, ubicado en Los Ángeles. Ambos abandonaron la vivienda del actor al promediar las 6 p.m., según informó una fuente a TMZ.

Ben Affleck Seeks Help and Will Go to Rehab After Intervention by Jen Garner https://t.co/SL6oZRuwf8

TMZ