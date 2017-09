Belinda y Criss Angel: cuando todo era felicidad

¡El amor se acabó! La cantante Belinda anunció en cuenta oficial de Twitter el fin de su relación amorosa con el mago Criss Angel.

Aunque no dio mayores detalles, el tuit de Belinda confirmó los rumores del fin de su romance. “No voy a hablar ni dar más detalles de mi vida personal, pero estoy tranquila, estoy con mi familia y en este momento no tengo pareja. Bendiciones a todos”, afirmó la actriz mexicana.

Por su parte, Criss Angel tuiteó el siguiente pensamiento: “No escuches a tu corazón. Escucha tu voz interior. Yo debería. El amor no viene con un precio… la honestidad debe ser siempre. Mentir acerca de quién eres o quién soy no lo hace cierto. Esta lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera amante del engaño – Mooshcoo”.

Los rumores de la separación del mago y la mexicana se dieron luego que el programa “Ventaneando” acusó a Criss Angel de haberle sido infiel a Belinda con un grupo de mujeres durante su visita a Argentina. Sin embargo, el ilusionista negó que sea cierto e incluso anunció que tomaría medidas legales contra dicho espacio televisivo.