Becky G respondió así luego que censuraran su canción "Mayores"

Becky G expresó su malestar luego que le pidieran cambiar la letra de su tema “Mayores” para la televisión española. La cantante resaltó que Maluma y Enrique Iglesias no pasan por esta situación.

En una entrevista, Becky G lamentó que “Mayores” haya sido censurado en el programa “Operación Triunfo”, de la TV española.

“Para mí fue un honor ser parte del show. Pero también es difícil como mujer este tipo de carrera y este género de música, la urbana. Si fuera Maluma o Enrique Iglesias todos saben que no van a cambiar las canciones”, indicó la cantante estadounidense de origen mexicano.

En esta oportunidad, Becky G tuvo que cambiar la letra en esta frase. “A mí me gustan más grandes / Que no me quepa en la boca / Los besos que quiera darme / Y que me vuelva loca”. En el programa, la cantó: “A mí me gustan más grandes, que con un beso en la boca me haga volar en el aire y que me vuelva loca”.