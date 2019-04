Becky G: el detrás de cámaras del video de 'Next To You', su nueva canción

En todo un éxito se ha convertido en YouTube el video de Next To You, la nueva canción de Becky G que cuenta con la colaboración de DJ Digital Farm Animals y Rvssian. El clip cuenta con más de 3 millones de reproducciones en el portal digital.

Aprovechando el gran éxito de su nueva producción, Becky G compartió en Instagram el video del detrás de cámaras de su nuevo tema. Las imágenes muestran a la popular artista sonriendo y compartiendo en un ambiente de camaradería con las otras personas involucradas en la producción.

El material compartido en la red social ha llamado la atención de miles de seguidores de la joven intérprete norteamericana.

Los comentarios de los fans de Becky G no se hicieron esperar: “El tema es muy bueno”, “Siempre innovando”, “Lo mejor de lo mejor”, “Un gran tema y una gran evolución musical”, son algunos de los comentarios realizados por los fanáticos de la cantante.

La publicación de Becky G superó los 38 mil likes por parte de sus seguidores.