Becky G confiesa que está mal de la rodilla: “Estoy muy adolorida”

Becky G se está cuidando para su gran presentación en la gala que premia lo mejor de la música latina: los Latin Billboard 2019. Por ello, la artista prefirió quedarse descansando en vez de jugar un partido de baloncesto.

Becky G, quien antes ha mostrado su habilidad en el deporte, se mostró triste en Instagram por no poder jugar en esta oportunidad debido a un dolor de rodilla.

“Realmente detesto hacer esto porque no quería, pero a veces tienes q aprender a decir no. He estado presentándome con la rodilla mal **desde hace algún tiempo atrás, y por eso ahora estoy muy adolorida y tengo que **presentarme mañana, así que no podré jugar baloncesto ahora”, confesó Becky G en Instagram Stories.

La cantante de género urbano mencionó que ha tenido una agenda ajetreada, por lo cual no ha podido ver a un médico: “Honestamente, pensé que estaría bien, pero solo está peor y me estoy poniendo un poco nerviosa”

Becky G continuó señalando que había estado emocionada por el partido, debido a que estuvo practicando, pero que priorizará su show de esta noche en los Billboard Latino.

Como se recuerda, Becky G está nominada en la categoría “Hot Latin Song” artista del año femenino en los Billboard Latino. La ceremonia se realizará en Las Vegas, Estados Unidos y se transmitirá por la cadena de Telemundo.