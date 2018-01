Becky G confiesa cómo su novio le ayudó a ser sexy y provocativa

Becky G en su videoclip “Mayores” deja al descubierto que es una mujer capaz de despertar pasiones en cualquiera que la vea sobre un escenario, pero la cantante estadounidense no desde siempre fue así.

Becky G en una entrevista que brindó a E! News confesó que su novio le ayudó a despertar ese lado sensual y provocativo que estaba oculto en ella. ¿Cómo lo consiguió?, pues la incentivó a tener más seguridad de sí misma como para arriesgar con una apuesta más provocadora.

“Él me ayudó a ponerme en contacto con mi lado sexy. Creo que siempre lo tuve, pero en el pasado, en otras relaciones, los chicos me hacían como… no como si yo no fuera suficiente, pero en parte sí. Siempre sentía la necesidad de despertarme antes que ellos para maquillarme y peinarme un poco. O si se presentaban a verme sin previo aviso, me apresuraba a cambiarme. Sebastian simplemente me acepta, y es muy cariñoso y compasivo; es todo lo que podría pedir”, concluye.

La cantante de 20 años no dudó en llenar de elogios a su novio, el futbolista Sebastian Lletget, con quien tiene una relación estable.

“Es maravilloso porque lo cierto es que contar con un compañero de vida es muy diferente a tener un romance pasajero, lo cual sucede muy a menudo en este mundo. Yo misma he tenido un par de esos, y es divertido, pero no hay nada profundo en esas historias”, reconoce la artista.