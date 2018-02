Bafta 2018: todo lo que debes saber sobre la llamada "antesala" de los Oscar

El filme The Shape of Water, del mexicano Guillermo del Toro, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” y “Darkest Hour” parten este domingo como favoritas en la 71ª edición de los premios Bafta 2018, considerados la antesala de los Oscar de Hollywood.

Los galardones de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (Bafta), que son una estatuilla dorada con forma de máscara y se otorgan desde 1949, volverán a entregarse un año más en el icónico Royal Albert Hall de Londres, y la presentación estará a cargo de la actriz Joanna Lumley, primera mujer en ejercer de maestro de ceremonias desde 2001.

La historia de amor imposible entre Elisa Esposito (Sally Hawkins) y una criatura humanoide-anfibia (Doug Jones) en el Baltimore (EEUU) de 1962, en plena Guerra Fría, que ha sido un éxito de público y taquilla, aspira a 12 “máscaras”, entre ellas las de mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor actriz secundaria y mejor guión original.

The Shape of Water, gran triunfadora en la última edición de los Globos de Oro, y que suma 13 nominaciones a los Óscar, compite en el apartado de mejor película con “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, “Darkest Hour”, “Call Me By Your Name” y “Dunkirk”.

El mexicano Guillermo del Toro aspira, además, a la estatuilla a mejor director, categoría en la que pugnará con Martin McDonagh (“Three Billboards”), Luca Guadagnino (“Call Me By Your Name”), Christopher Nolan (“Dunkirk”) y Denis Villeneuve (“Blade Runner 2049”).

Del Toro ya ganó un Bafta en 2007, en la categoría de mejor película de habla no inglesa, por otro drama fantástico: “El laberinto del fauno”.

Tres nominaciones menos que “The Shape of Water” tienen la comedia negra “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” y el filme dramático-bélico “Darkest Hour”, que narra los primeros días de Winston Churchill como primer ministro del Reino Unido.

En la gala de mañana, el Bafta a mejor actor se lo disputarán Gary Oldman (“Darkest Hour”), el máximo favorito para las casas de apuestas tras conquistar el mes pasado el Globo de Oro, Timothée Chalamet (“Call Me by Your Name”), Jamie Bell (“Film Stars Don’t Die in Liverpool”), Daniel Day-Lewis (“Phantom Thread”) y Daniel Kaluuya (“Get Out”).

Las nominaciones en la categoría de mejor actriz recaen sobre Frances McDormand, con “Three Billboards”, Margot Robbie por su magistral interpretación de Tonya Harding en “I, Tonya”, la protagonista de “Lady Bird”, Saoirse Ronan, Annette Bening, por “Film Stard Don’t Die in Liverpool”, y Sally Hawkins.

Todo apunta a que el galardón a mejor actor secundario recaerá en uno de los dos intérpretes de “Three Billboards”, Sam Rockwell o Woody Harrelson, aunque también pugnan por él Willem Dafoe (“The Florida Project”), Christopher Plummer (“All the Money in the World”) y Hugh Grant (“Paddington 2”).

En el campo femenino, Allison Janney (“I, Tonya”) parte, después de su triunfo en los Globos de Oro, como la favorita para llevarse la estatuilla a casa, por delante de Laurie Metcalf (“Lady Bird”), Octavia Spencer (“The Shape of Water”), Kristin Scott Thomas (“Darkest Hour”) y Lesley Manville (“Phantom Thread”).

En la categoría de mejor película de habla no inglesa compiten grandes filmes internacionales: la rusa “Loveless”, que ganó el Premio del Jurado en el último Festival de Cannes, la francesa “Elle”, la camboyana “First They Killed My Father”, la coreana “The Handmaiden” y la iraní “The Salesman”.

El gran director británico Ridley Scott, de 80 años, autor de cintas como “The Duellists” (1977), “Alien” (1979), “Blade Runner” (1982), “Thelma & Louise” (1991), “Gladiator” (2000) o “Black Hawk Down” (2001), recibirá este año el Bafta honorífico a su carrera.

Actrices de la talla de Emma Thomson, Keira Knightley, Emma Watson, Zawe Aston y Daisy Ridley han confirmado su presencia sobre la tradicional alfombra roja, aunque lo harán con vestidos de color negro en solidaridad con la campaña “Time’s Up” contra el acoso sexual, iniciada por artistas de Hollywood el pasado 1 de enero. EFE

Horarios

Londres: 9:00 pm

México: 3:00 pm

Argentina: 6:00 pm

Chile: 6:00 pm

Colombia: 4:00 pm

Ecuador: 4:00 pm

Estados Unidos: 4:00 pm

Perú: 4:00 pm

Canales

Los premios BAFTA 2018 serán transmitidos en En Londres por BBC One. En tanto en Latinoamérica no tendrá emisión en directo. No obstante, el paso de las estrellas por la alfombra roja será transmitido en BBC News, y por el canal oficial de Facebook.