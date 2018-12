Bad Bunny asegura: “Las mejores canciones mías aún no han salido”

A pesar que a sus 24 años es uno de los artistas de trap más conocidos mundialmente, Bad Bunny aseguró que “todavía” no ha hecho su “mejor música” y que a pesar del gran éxito que ha tenido en 2018, sigue “anclado” a su familia y a su isla.

“Estoy seguro de que las mejores canciones mías aún no han salido”, indicó Bad Bunny a la prensa en Miami, después de interpretar “MIA” junto al canadiense Drake en la final del reality de Univision “Nuestra belleza latina”.

La meta de Bad Bunny para el próximo año es, según dijo, hacer “buena música, música real” y seguir manteniéndose con los pies sobre la tierra. “Yo no hago esto por fama. Yo solo soy un chamaquito que cumplió sus sueños y sigue trabajando para eso”, señaló.

“Me mantiene (ubicado) la gente, me mantiene la crianza que me dieron mis padres, el amor que siento por lo que hago, que me mantiene enfocado en eso, solo en hacer lo que me toca”, aseguró Bad Bunny.

“MIA”, la canción lanzada en octubre, es una de las colaboraciones más exitosas de Bad Bunny con artistas anglo y pop en 2018, entre ellos Jennifer López, Enrique Iglesias, Cardi B., Will Smith y Marc Anthony.

Esta semana “MIA” ocupó el primer lugar de las canciones latinas “hot” de la cartelera Billboard y es la más escuchada vía streaming. Además, es la segunda canción más vendida en español en Estados Unidos.

También entre las más populares está su remix de “Te Boté”, su éxito con Nicky Jam, Ozuna, Casper Mágico, Nío García y Darell, que ya lleva 28 semanas en cartelera, y “Te gusté”, su sencillo con Jennifer López.

“Me disfruto estar colaborando con gente que yo veía en la televisión cuando era chiquito y yo ahora salgo en la televisión con ellos”, reconoció con una gran sonrisa Bad Bunny, quien el mes pasado se convirtió en el primer artista en cantar en español en el desfile de Acción de gracias en la ciudad de Nueva York.

Para las próximas semanas su mente ya está en su Puerto Rico natal, que describió como el “único sitio” para pasar las Navidades, en familia y “comiendo lechón”. Aseguró que no espera nada especial de Santa Claus. “Ya tengo todo lo que quiero”, afirmó.

(Fuente: EFE)