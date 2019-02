Avril Lavigne y Nicki Minaj lanzan juntas la canción "Dumb Blonde"

Avril Lavigne estrenó el martes 12 de febrero su nuevo single titulado “Dumb Blonde”, en el cual colaboró la rapera Nicki Minaj.

Un día antes de lanzar el lyric video en YouTube, Nicki Minaj se trasladó a Twitter para anunciar su admiración por Avril Lavigne, señalando que solía conducir a su trabajo escuchando sus canciones “Complicated”, Sk8er boi” y que el lanzamiento de un tema conjunto le resulta muy emocionante, por tratarse de una mujer “increíblemente talentosa”.

I used to drive to my job @ Red Lobster playing this woman’s album for an hour straight everyday for months. Crying to “I’m with you”, blasting “complicated” “things I’ll never say” “nobody’s fool” “sk8er boi”. omg. #DumbBlonde tmrw. This woman is so unbelievably talented https://t.co/7h75jZHIW2

Tras ello, Avril Lavigne reveló en redes sociales que cantar con Nicki Minaj fue “un sueño hecho realidad”; asimismo, la cantante relató a sus seguidores el motivo de su nueva canción.

“Escribimos Dumb Blonde como un himno para cualquier persona que haya sido estereotipada o de la que hayan hablado mal, para que mantenga su confianza y no deje que nadie le diga cómo ser. ¡Espero que te encante!”, señaló Avril Lavigne en Twitter.

(2/2) We wrote Dumb Blonde as an anthem for anyone who has been stereotyped or talked down to. Keep your confidence up and don’t let anyone tell you how to be. I hope you love it!

Stream and watch the lyric video for #DumbBlonde here https://t.co/w9q7XQpD1B#HeadAboveWater