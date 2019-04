"Avengers: Endgame" lanza spoiler con la Capitana Marvel de protagonista

Marvel Studios sorprendió a sus fanáticos al revelar un spoiler de Avengers: Endgame, el cual tiene un minuto de duración y que fue emitido la mañana de este lunes en el programa “Good Morning América”, que trasmite la cadena ABC.

Este adelanto, muestra la tan esperada aparición en la cinta de la “Capitana Marvel”, personaje que es interpretado por la actriz Brie Larson, quien se encuentra reunida con los vengadores proponiéndoles un plan para acabar con Thanos.

Al ser cuestionada por War Machine (Don Cheadle) sobre por qué luego que Thanos los derrotó y acabó con sus amigos, la “Capitana Marvel” le responde que otros planetas también necesitaban ayuda y a diferencia de la Tierra, no tienen sus propios vengadores.

A continuación te dejamos la transcripción del clip de este spoiler de “Avengers: Endgame”, que** es el mismo que se mostró a los periodistas en el Cinemacon, ya que no tiene subtítulos:

Black Widow: “Él usó las gemas de nuevo”.

Hulk: “Hey, hey, hey; ¿iríamos en desventaja, lo saben?”.

War Machine: “Él todavía tiene las gemas, así que…”.

Capitana Marvel: “Así que las usamos para traer a todos de regreso”.

Hulk: “¿Así como así?”.

Capitán América: “Sí. Así como así”.

Black Widow: “Incluso si hay una pequeña posibilidad de que podamos deshacer eso, se lo debemos a todos los que no están en esta habitación intentarlo”.

Hulk: “Si lo hacemos, ¿cómo sabemos que terminará diferente a lo de antes?”.

Capitana Marvel: “Porque antes no me tenían a mi”.

War Machine: “Oye, chica nueva, todos en esta habitación han tenido esta vida de superhéroes. Y si no te molesta que pregunte, ¿dónde diablos has estado todo este tiempo?”.

Capitana Marvel: “Hay muchos otros planetas en el Universo. Y desafortunadamente, no los tenían a ustedes, chicos”.

“Avengers: Endgame”, que se estrena en nuestro país el jueves 25 de abril, muestra qué ocurrirá cuando los superhéroes que sobrevivieron intenten acabar con Thanos, villano encarnado por el actor Josh Brolin, quien eliminó a la mitad de seres vivos del Universo al final de “Avengers: Infinity War”.

Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Black Widow (Scarlett Johansson), Hulk (Marl Ruffalo), Ant Man (Paul Rudd), Thor (Chris Hemsworth), Nebula (Karen Gillan), Ronin (Clint Barton) y Okoye (Danai Gurira) unirán fuerzas en esta misión.