Asia Argento es retirada de ‘Factor X Italia’ tras ser denunciada por abuso sexual

Asia Argento ya no será jueza de Factor X Italia, pues ha sido despedida tras la acusación por abuso sexual en su contra hecha por su joven colega Jimmy Bennett y que fue salió a la luz el pasado 20 de agosto en el diario The New York Times.

Así lo informó The Hollywood Reporter, que recoge la información de diversos medios italianos, los cuales han informado que Asia Argento fue despedida de ‘Factor X Italia’, el último fin de semana.

Un comunicado emitido por el reality de talentos, publicado el mismo día en que se dio a conocer la denuncia contra la actriz italiana en la cuenta de Twitter del mencionado espacio, había adelantado la noticia.

“Si lo que escribe hoy el New Yok Times se confirmase, esta historia sería totalmente incompatible con nuestros los principios y valores éticos, por lo tanto, en total acuerdo con FremantieMedia, tendremos que detener de inmediato la colaboración de Asia Argento”, indica el anuncio.

Los espectadores de ‘Factor X Italia’ aún podrán ver a Asia Argento en los primeros siete capítulos de la temporada que ya fueron grabados – y no serán editados ni se volverán a grabar – y empezarán a transmitirse el próximo 6 de septiembre.

La parte en vivo del espectáculo de televisión, que se iniciará el 25 de octubre, tendrá un nuevo juez, cuya identidad se dará a conocer un día antes del estreno de la nueva temporada de ‘Factor X Italia’, es decir, el 5 de setiembre, en la ciudad de Milán.

Asia Argento fue acusada por Jimmy Bennett de abuso sexual cuando este aún era menor de edad. Asimismo, se supo que le habría pagado US$380,000 para frenar la demanda en su contra. Ella negó las acusaciones, pero las investigaciones determinarán su inocencia o culpabilidad.