Asia Argento admitió haber tenido “una relación sexual” con Jimmy Bennett

Asia Argento admitió el domingo haber tenido “una relación sexual“con Jimmy Bennett, su joven colega que la acusó de haber abusado sexualmente de él cuando era menor de edad.

En una entrevista que ofreció en un programa de televisión italiano, Asia Argento corrigió su versión, luego que en un primer momento negó los hechos que se le imputaban.

Asia Argento manifestó que conoció a Jimmy Bennett cuando era niño, y lo volvió a ver en mayo de 2013, cuando él tenía 17 años y ella 37 e indicó que ella lo veía como una madre a un hijo.

Asia Argento también desmintió firmemente lo dicho por Jimmy Bennet, quien aseguró que ella lo “empujó a la cama” y le “quitó el pantalón”, y declaró que el joven le había pedido que le ayudara a preparar una audición, como ya había hecho cuando era niño.

“Empezó a besarme y tocarme, pero no como una madre y su hijo, como lo veía yo, sino como un chico con las hormonas desatadas […] y eso me dejó paralizada”, contó Asia Argento.

“Literalmente, se me echó encima […]. Estaba sobre mí y eyaculó. Yo no sentí nada, no reaccioné porque para mí todo eso era impensable”, añadió la actriz.

“Me dijo que era una fantasía que tenía desde los 12 años (…). Para él, yo era un trofeo de caza”, explicó en televisión, y agregó que no quemó puentes con el joven porque “le daba pena”.

Asia Argento también mostró los mensajes intercambiados entre Jimmy Bennett, quien exigió US$3,5 millones para guardar silencio sobre lo ocurriso, con el fallecido Anthony Bourdain, quien era su novio en aquel entonces.

El cheff y presentador de la CNN fue quien habría pagado la suma de US$250,000 a Jimmy Bennett para que no divulgue lo ocurrido a la prensa, Sin embargo, tras su suicidio, el pasado junio, Asia Argento suspendió los pagos.