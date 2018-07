Así reaccionaron los exnovios de Demi Lovato tras su presunta sobredosis

Demi Lovato, la famosa cantante y ex estrella de Disney, fue internada en una clínica de Los Ángeles (Estados Unidos) el último martes por una presunta sobredosis, tras haber sido hallada inconsciente en su casa de Hollywood Hills.

Diversas personalidades de Hollywood — como Lily Allen, Ariana Grande y Ellen Degeneres— le han mostrado su apoyo a la artista. Asismismo lo hicieron sus ex novios, el actor Wilmer Valderrama y Joe Jonas.

Wilmer Valderrama, quien salió con Demi Lovato durante seis años, está “conmocionado” y no estaba preparado para recibir la noticia de que Lovato fue hospitalizada, según indicó una fuente a la revista People.

“Sabía que estaba pasando por un momento difícil, pero no estaba preparado para esto”, dijo la fuente a la publicación. “La vio a través de muchos altibajos y fue su piedra en algunos de sus momentos más oscuros. Verla de vuelta en un lugar tan triste y vulnerable es desgarrador para él”, añadió.

La fuente dijo que Valderrama “siempre se preocupó profundamente” por la artista, incluso después de que se separaron y siguieron siendo amigos. “Demi siempre esperó que terminarían juntos de nuevo en el futuro”, agregó.

Por su parte, Joe Jonas, quien conoció a Demi Lovato durante el rodaje película de Disney Channel “Camp Rock” y mantuvo un corto romance con ella a mediados de 2010, pidió a los fanáticos que oren por la cantante-

“Como todos ustedes, estoy pensando en @DDLovato en este momento. Ella necesita nuestras oraciones y apoyo. Todos sabemos lo fuerte que eres Demi. #prayfordemi”, escribió Joe Jonas en su cuenta de Twitter.

