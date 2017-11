Así fue la inesperada muerte de Mónica Robles en el final de “El Señor de los Cielos 5”

El capítulo final de El Señor de los Cielos 5 fue uno de los más esperados por sus fieles fanáticos, pero lo que dejó conmocionado al público fue la aparente muerte de Mónica Robles , uno de los personajes más icónicos de la ficción.

Fue El Cabo (Róbinson Díaz) quien de un disparo acabó con la vida de Mónica Robles, dándole un inesperado desenlace al personaje que interpretó Fernanda Castillo desde el 2013.

La muerte de Mónica Robles provocó que sus seguidores manifestaran su indignación en las redes sociales. “Realmente me parece una falta de respeto para toda la audiencia que hemos seguido esta serie. No nos merecíamos esto, en serio, hasta he llorado no sé si por la decepción o qué, pero ¡qué mal final!”, manifestó una seguidora de la superserie por medio de Instagram.

“Si se murió Mónica la novela también se murió para mí. No cuenten conmigo, sin ella no es lo mismo. Adiós señor de los cielos”, comentaba otra persona.