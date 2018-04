Arnold Schwarzenegger ya fue dado de alta tras su operación de corazón

Arnold Schwarzenegger fue dado del alta y ya está fuera del hospital tras someterse a una operación de corazón el pasado 29 de marzo. Así lo informó su portavoz Daniel Ketchell.

El actor, de 70 años, está “en casa y progresando increíblemente bien”. Arnold Schwarzenegger se sometió a una delicada intervención donde le cambiaron una válvula pulmonar originalmente instalada en 1997 para resolver un defecto cardíaco congénito.

Sin embargo, desde el hospital, el actor no dejó de tuitear. “Es verdad: ¡estoy de vuelta! Me fui a dormir esperando despertarme con una pequeña incisión y me desperté con una grande, pero ¿adivina qué? Me desperté, y eso es algo por lo que estar agradecido, escribió.

Cabe recordar que Arnold Schwarzenegger confirmó en TheArnoldFans, página web dedicada a sus seguidores, que volverá a retomar el papel del robot T-800 en Termintor 6. El rodaje de la película está prevista para el comienzo del próximo junio.

It’s true: I’m back! I went to sleep expecting to wake up with a small incision and woke up with a big one – but guess what? I woke up, and that’s something to be thankful for. Thank you to the doctors & nurses. And I’m truly filled with gratitude for all of the kind messages.