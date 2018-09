Ariana Grande se tomará un tiempo "para sanar" heridas recientes

Ariana Grande tiene una relación sólida con el comediante Pete Davidson y todo indica que terminará en el altar. Sin embargo, antes de llegar a la felicidad, ha tenido que pasar por miles de pruebas a sus 25 años.

La muerte de su expareja, el cantante Mac Miller, le afectó mucho. La muerte de Miller se suma al traumático evento que tuvo que vivir Ariana Grande en el 2017. Una explosión mató a 22 personas e hiriera a más de 500 en una de sus presentaciones en Manchester.

El último sábado, Ariana Grande se dirigió a sus millones fanáticos en Twitter y escribió que los quiere mucho y que “todo estará bien”.

everything will be okay