Ariana Grande rompe récord en YouTube con “Thank You, Next”

El lanzamiento del videoclip de Ariana Grande, “Thank U, Next”, es una sensación en YouTube tras batir el récord en la plataforma de transmisión digital durante el primer día de estreno.

El clip de YouTube, que rinde homenaje a cuatro películas de comienzos del 2000 y que habla sobre sus exparejas, se estrenó el 20 de noviembre al mediodía y batió récord a las 22 horas de lanzamiento aproximadamente.

“Thank U, Next” de Ariana Grande, se reprodujo 47 millones de veces y venció al septeto BTS, quien logró 45,9 millones de vistas con su canción “Idol” en las primeras 24 horas en agosto.

El tercer lugar ahora lo ocupa Taylor Swift con su canción “Look What You Made me Do” que obtuvo 43.2 millones de visitas.

Según YouTube, el videoclip de Ariana Grande se reprodujo tantas veces en simultáneo, que incluso los comentarios no se publicaron automáticamente.

