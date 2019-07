Ariana Grande revela por que rompió en llanto en uno de sus conciertos

Ariana Grande no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto el último sábado durante un concierto que ofreció en el Enterprise Center, ubicado en la ciudad de Saint Louis, en el estado de Misuri, en Estados Unidos.

El hecho ocurrió justo cuando la cantante y compositora estadounidense de 26 años estaba interpretando el tema “REM” que pertenece a su álbum “Sweetener” y el hecho quedó registrado en video por sus fanáticos.

Tras lo ocurrido, Ariana Grande utilizó su cuenta de Twitter para compartir una extensa carta en la que les explicó a todos sus fanáticos lo que había sucedido. A pesar que horas después la borró, el contenido ya se ha viralizado.

“La gira es salvaje. La vida es salvaje. Estoy agradecida por el mar de amor que tengo alrededor cada día y por todas las personas que vienen a mis conciertos y me dan toda la energía que tienen”, inició Ariana Grande su mensaje.

“Estoy agradecida de trabajar con los mejores músicos y bailarines del mundo. Estoy agradecida por mi voz y mi equipo. Estoy agradecida por esta música. Estoy agradecida por la oportunidad de cantar para miles de personas cada noche. Es un sueño hecho realidad”, agregó.

“No importa lo difícil que sea o cuántos sentimientos surjan, que me gritan que me procesen y me ordenen, estoy motivada por la gratitud y prometo no renunciar a lo que un día empecé”, manifestó Ariana Grande en la misiva.

“Siento todo muy intensamente y me he comprometido a hacer esta gira en un momento de mi vida en el que todavía estoy procesando mucho. ¡Así que a veces lloro mucho! y les agradezco por aceptar mi humanidad”, añadió.

“No estoy seguro de lo que hice para merecer encontrarme con tantas almas amorosas cada noche para sentir tanto amor, pero quiero que sepan que realmente me llevan a través de lo que siento y lo aprecio y a todos ustedes también”, indicó Ariana Grande.

_“Estoy compartiendo esto porque estoy agradecida y porque quiero que sepan que si ustedes también están sufriendo, pueden avanzar y no están solos. Es difícil equilibrar los problemas de las personas que nos rodean, haciendo tu trabajo y curándote y cuidándote al mismo tiempo… pero quiero que sepan que no están solos y creo que lo están haciendo muy bien. Los amo”, _finalizó.

Como se recuerda, Ariana Grande ha venido enfrentando una serie de dolorosos hechos en los últimos tiempos. El 22 de mayo de 2017, cuando finalizaba uno de sus conciertos en el Manchester Arena (Reino Unido), ocurrió el ataque suicida que dejó 22 muertos y 116 heridos.

En septiembre de 2018, su ex pareja, el rapero Mac Miller, falleció producto de una sobredosis accidental de drogas, tras lo cual Ariana Grande canceló su compromiso con el comediante Pete Davidson, con quien mantuvo una relación sentimental de solo seis meses.