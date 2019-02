Ariana Grande publica una fotografía inédita de su niñez en Instagram

Ariana Grande acaba de llamar la atención de todos sus fanáticos en Instagram con una curiosa publicación. La cantante decidió subir a su red social una fotografía inédita cuando era una niña.

“Empezamos desde abajo, ahora estamos aquí”, escribió Ariana Grande en su cuenta personal de Instagram. En las imágenes se puede apreciar a la pequeña Ariana saludando al público.

Pero la imagen la dio a conocer el escritor Mike Commito cuando estaba investigando algunos datos para su libro sobre hockey llamado Hockey365. El hombre de letras decidió publicar el curioso detalle en su cuenta de Twitter.

Pero el detalle es que Ariana Grande fue una de las primeras personas golpeadas por un puck, disco pequeño que se usa para jugar hockey. La publicación hizo que otras personas compartieran distintos datos sobre la cantante.

Una usuaria de Twitter manifestó que Ariana Grande no solo fue una de las primeras personas en ser golpeadas con un puck, también reveló una de sus primeras presentaciones fue en un campo de hockey.

La publicación de Commito se transformó en viral y Ariana Grande decidió publicar la fotografía en su cuenta personal de Instagram para deleitar a todos sus seguidores.

I just saw a picture of @ArianaGrande riding the Zamboni @FlaPanthers game in 1998, but the real story is that, by the age of 5, she had already been struck by two pucks at NHL games. She was actually the first person to be hit by a puck in the Panthers' new arena #FlaPantherspic.twitter.com/9h1xSSPN7W