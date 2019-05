Ariana Grande obtiene nueva figura de cera en Madame Tussauds y disgusta a fanáticos

Ariana Grande, quien actualmente se encuentra realizando su gira mundial, obtuvo una nueva estatua de cera en el Museo Madame Tussauds de Londres pero sus fans no están contentos con el resultado.

Madame Tussauds dio a conocer la figura de cera de Ariana Grande (25) (el nuevo estilo que fue escogido por sus fans) anunciando que estará en sus instalaciones durante 5 semanas desde ayer.

“¡Escogiste el Ari clásico! Ahora tenemos su estilo clavado, ya puedes ver.@arianagrande en **Madame Tussauds **London durante 5 semanas a partir del viernes #MTLxAri”, escribió el museo en redes sociales.

Sin embargo, los fanáticos no consideran que el Madame Tussauds haya acertado con la réplica, pues sostienen que varios rasgos faciales no coincidían con los de Ariana Grande.

