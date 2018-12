Ariana Grande interpreta ‘Imagine’ por primera vez en televisión

Ariana Grande fue la invitada musical del programa conducido por Jimmy Fallon, ‘The Tonight Show’, y presentó por primera vez en televisión su nuevo single ‘Imagine’.

La cantante Ariana Grande se presentó con un suéter rojo de Navidad e interpretó su dulce balada que cautivó al público del programa con su versión en vivo.

Asimismo, Ariana Grande se quedó en el programa para acompañar un sketch de “I Wish It Was Christmas Today” junto a Tracy Morgan, Chris Kattan, Horatio Sanz, ex miembros del reparto de ‘Saturday Night Live’, quienes hace casi 20 años interpretaron la canción junto a Jimmy Fallon.

Ariana Grande posteriormente escribió en Twitter que se divierte cada vez que pasa tiempo con el conductor del programa: “Te amo Jimmy Fallon, cada vez (que te visito) es siempre el mejor momento de mi vida. Te extrañé y te agradezco mucho”.

love u @jimmyfallon@FallonTonight every time is always the best time of my life miss u already and thank u so so much. also, i love u sm @theroots.