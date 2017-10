Ariana Grande hace este desgarrador pedido tras el tiroteo en Las Vegas

“Necesitamos amor, unidad, paz y control de armas” y que la gente “vea y llame a esto como lo que es, terrorismo”. Así de rotunda se mostró la cantante Ariana Grande tras el tiroteo en un festival en Las Vegas en el que murieron al menos 59 personas.

La cantante escribió este sentido mensaje tras haber sufrido en carne propia, hace más de cuatro meses, un atentado en el estadio Manchester Arena, donde fallecieron 22 personas.

“Mi corazón está roto por Las Vegas”, afirmó la cantante de 24 años en un mensaje que ha sido retuiteado por más de 102.000 personas

Horas después colgó otro mensaje en el que enviaba al mundo “todo el amor y energía sanadora humanamente posible”.

La reacción de Grande se une al horror y solidaridad mostrado por otros artistas como The Weeknd, John Mayer, Bette Midler, Justin Bieber, Julianne Moore, Jennifer López, Jessica Chastain, Viola Davis, Reese Whiterspoon, Stepehen King, Eva Longoria, Cher, Elton John, Celine Dion, Adam Levine, Lady Gaga o Tayor Swift.

My heart is breaking for Las Vegas. We need love, unity, peace, gun control & for people to look at this & call this what it is = terrorism.