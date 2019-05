Ariana Grande: por este motivo no asistió a los premios Billboard

Los premios Billboard se celebraron el pasado 1 de mayo y Ariana Grande era una de las invitadas a la gala para presentar su éxito “7 Rings”; sin embargo, la artista no se asistió, pero se encargó de grabar su presentación para el show.

La cantante no pudo asistir por cuestiones laborales, ya que se encuentra inmersa en su gira “Sweetener World Tour”, pero de igual manera no falló a su compromiso y grabó su show para que se transmitiera durante el evento.

El tema que interpretó fue “7 Rings” y lució un look innovador, técnica que viene realizando en sus diferentes presentaciones alrededor del mundo. La filmación de su performance lo hizo en Canadá, durante una pausa de su gira.

Sobre su ausencia, Ariana Grande compartió un sentido mensaje a través de su cuenta de Twitter, donde dijo que se lamentó por no participar de la gala y que mandaba todo su amor en el video.

“¡Feliz BBMAs a todos! Ojalá estuviera allí con ustedes en persona. Gracias Billboard por su interminable apoyo, amor y por permitirnos realizar esto para ustedes desde ‘Sweetener World Tour’. ¡Los amamos!”, escribió Ariana Grande en su mensaje.

