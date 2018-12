Ariana Grande compartió en Twitter videos inéditos de su infancia cantando

Ariana Grande demuestra que su gran pasión por la música viene desde que era una niña. La artista de 25 años publicó en Twitter videos de cuando era pequeña cantando con su familia.

Ariana Grande compartió el preciso momento cuando interpretaba la balada de Céline Dion “The Reason” (1997), single que fue lanzado cuando la cantante tenía tan solo 4 años.

“¡Ponlo desde el principio Frankie!”, se escucha decir a Ariana Grande en uno de los clips publicados en Twitter.

what else would you like to sing ? ᵗʰᵉ ⁿᵉˣᵗ ˢᵒⁿᵍ pic.twitter.com/reVdgMuw9J