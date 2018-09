Ariana Grande canceló su presentación en Saturday Nigth Live por “razones emocionales”

“Ariana Grande”: decidió cancelar hace dos días la presentación que debía realizar como invitada musical en el estreno de la temporada número 44 de “Saturday Night Live” por “razones emocionales”.

Así lo reveló Lorne Michaels, productor ejecutivo del late nigth show en el podcast “Origins”, que conduce James Andrew Miller, e indicó que Kanye West será quien reemplace a la cantante.

“Hicimos que Ariana (Grande) abandone (el show) por razones emocionales hace dos días”, dijo Lorne Michaels en el episodio del programa que fue publicado el último jueves.

“Este será nuestro estreno, y luego (que Ariana Grande cancelara) Kanye West se ofreció, y él estará allí (…) Creo que ahora está en su mejor momento pues está por lazar un excelente álbum”, indicó Michaels sobre el esposo de Kim Kardashian.

Al parecer, Ariana Grande continuaría afectada por la muerte de su ex novio, el rapero Mac Miller, quien fue hallado muerto de una aparente sobredosis el pasado 7 de septiembre.

Tal es así, que los últimos días Ariana Grande usó su cuenta de Twitter para publicar mensajes en los que señalaba que estaba atravesando por momentos difíciles.

“¿Puedo tener un día aceptable, solo uno por favor”, escribió inicialmente en la red social del pajarito, para luego agregar: “Estoy muy cansada”.

can i pls have one okay day. just one. pls.