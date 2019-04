Ariana Grande comparte fotografía con Blackpink y emociona a fans

23.04.2019 / 11:28 AM

Ariana Grande sorprendió el lunes por la noche al compartir en “Instagram”: una fotografía junto a tres de las integrantes de Blackpink.

En la imagen, que fue tomada en el backstage de Coachella 2019 durante la segunda semana del festival, Ariana Grande posó feliz abrazando a Lisa, Jennie y Rose de Blackpink.

Los fanáticos de las artistas no pudieron contener su emoción en Instagram, logrando rápidamente que la imagen alcance más de 5 millones de ‘likes’ y miles de comentarios.

Por su parte, Jennie de Blackpink le escribió una dedicatoria a Ariana Grande por la fotografía de Instagram: “Eres la más tierna. Te queremos”

Además, las integrantes de Blackpink emocionaron a sus fans al posar usando las mascarillas de la colección de Ariana Grande titulada “NASA”, la cual hace referencia a una de sus últimas canciones.

BLACKPINK was spotted wearing dust masks from Ariana Grande's special NASA merch collection backstage at #Coachella. pic.twitter.com/eB24sxkzlr