Ariana Grande anuncia cuenta regresiva para su nueva canción

Tras recibir el premio a “Mujer del Año” durante los premios Billboard Women in Music Awards 2019 y lanzar su exitosa canción “Thank U, Next”, Ariana Grande está lista para deleitar a sus fans con nueva música, según anunció vía Twitter.

La cantante reveló que lanzaría un nuevo disco con el lanzamiento de su última canción y tras dar un vistazo a sus seguidores con el documental sobre su vida “Dangerous Woman Diaries”, Ariana Grande ha revelado que “Imagine (Imagina)” se lanzará el jueves en la noche.

Ariana Grande escribió en Twitter este martes 11 de diciembre: “‘Imagina’ el jueves en la noche”, haciendo alusión que la canción de su quinto álbum se lanzará el jueves 13 por la noche.

Ariana Grande revealed through her new Instagram Stories update that “Imagine” will be out this Friday, 14. pic.twitter.com/g8Zk44NZ54