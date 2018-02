Aracely Arámbula luce atrevido atuendo en MasterChef Latino y muestra más de la cuenta

Aracely Arámbula es toda una celebridad en Latinoamérica, por ello no debe extrañar que cualquier publicación suya en Instagram cause revuelo. Unas recientes fotos no fueron la excepción y es que los seguidores de la actriz mexicana quedaron con la boca abierta por su atrevido atuendo.

En la más reciente edición de MasterChef Latino, Aracely, quien es la conductora del espacio de Telemundo, sorprendió a todos con un vestido negro de transparencia, que además dejaba al descubierto un pronunciado escote.

Si bien no fue Aracely Arámbula sino la cuenta oficial del programa el que compartió estas fotos, la mexicana se llevó todos los halagos en dicha red social.

“Es tan bella”, “Diosa”, “¡Ay mi Dios! ¡Qué mujer!”, “No puedo con tanta belleza”, “Tan preciosa”, “Es la más hermosa de todas”, “Divinamente hermosa”, son algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de la actriz en Instagram. ¡Qué belleza!

Foto 2: Aracely Arámbula se apareció así en MasterChef Latino. (Foto: Instagram)

DATOS CLAVES – ARACELY ARÁMBULA

Aracely Arámbula nació en la ciudad de Chihuahua, México, el 6 de marzo de 1975.​

Tuvo pequeñas participaciones en las telenovelas Prisionera de amor (1994), Acapulco, cuerpo y alma (1995) y Canción de amor (1996).