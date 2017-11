Aracely Arámbula deleitó a sus fans con esta sexy transparencia

¡Toda una diva! Aracely Arámbula no deja de seducir a sus millones de fanáticos con cada publicación que comparte en su cuenta de Instagram. La sexy Mexicana, será entrevistada por Don Francisco y el vestido que usó dejó a todos con la boca abierta.

Como se sabe, Aracely Arámbula se encuentra en Miami para ser parte del programa de Telemundo Materchef Latino. Ante esto, la ahora conductora, fue la invitada especial del conocido presentador y ella no tuvo mejor idea que lucir una sexy transparencia donde dejo ver sus atributos.

De inmediato, sus millones de seguidores no dudaron de elogiarla por el atuendo que eligió para esta entrevista. No cabe duda de que Aracely Arámbula es la sensación de las redes sociales ya que cerca de 17,692 Me gusta recopiló sus fotografía.

Cabe mencionar que esta entrevista se podrá ver este domingo 05 de noviembre. Definitivamente, uno de los temas que se tocará es su nuevo paso por la conducción y la nueva vida que hará tras dejar México.