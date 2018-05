Aracely Arámbula es consultada por la serie de Luis Miguel y sorprende con su respuesta

Desde que se estrenó Luis Miguel, La serie parece ser que todos la siguen y esperan con ansias cada domingo por un nuevo episodio. Y aunque niegue haber visto el primer capítulo, Aracely Arámbula sí reconoció que está al tanto de la biografía autorizada por quien fue alguna vez su pareja y que vio algunas partes de la historia.

“Para mí los domingos, incluso estando en Masterchef, son sagrados porque son para mis hijos. Pero bueno, vimos la promoción, vi algunos promocionales por supuesto. Este domingo no pude ver la serie, pero vi un pedacito que me mandaron y pues me pareció bien”, comentó Aracely Arámbula a la revista People.

“Me da gusto que se vea el lado humano del artista, que se vea todo lo que ha sucedido y poder entender muchas cosas (…) Lo único que puedo desear al papá de mis hijos es que le vaya muy bien”, añadió la guapa actriz en la gala de los Billboard Latino 2018, celebrado el pasado domingo en Las Vegas.

Sobre Diego Boneta, actor que da vida a Luis Miguel en la serie, Aracely Arámbula solo tuvo buenos comentarios. “Yo creo que está bien. Es una gran oportunidad para él y le está echando toda las ganas”, sostuvo.

Comoo se sabe, Aracely Arámbula y Luis Miguel vivieron un romance entre el 2005 y 2009, donde se convirtieron en padres de dos pequeños.