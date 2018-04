Anthony Hopkins y su diabólico video que dejó asustados a sus fans

El actor británico Anthony Hopkins sorprendió a todos sus fans tras publicar un video donde se le ve bastante inquietante y con un rostro maquiavélico. El material en cuestión dura 30 segundos y lo colgó en su cuenta de Twitter el 22 de abril.

El actor de “El silencio de los inocentes”, de 80 años, sonríe para la cámara, luego hace una mueca la cual se vuelve cada vez más maquiavélica, sus ojos se van agrandando mientras parece que está corriendo con una música de fondo.

“Esto es lo que pasa cuando sólo tienes trabajo y nada de diversión…”, escribió Anthony Hopkins junto al vídeo. Cabe señalar que esta frase recuerda a la película de terror ‘El resplandor’, cuyo protagonista fue Jack Nicholson.

Los fans de Anthony Hopkins quedaron sorprendidos, muchos lo tomaron con humor, mientras que otros reaccionaron asustados, calificándolo como “terrorífico”.

Anthony Hopkins es un actor británico que adoptó la nacionalidad estadounidense, además de compositor y pintor.​ Es muy conocido por su interpretación del psicópata Dr. Hannibal Lecter en las películas The Silence of the Lambs (El silencio de los corderos), Hannibal y Red Dragon.

Tiene 80 años y actualmente participa en la serie ‘Westworld’ de HBO, que estrenó su segunda temporada este domingo, 22 de abril.