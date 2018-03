Angelique Boyer y Fernanda Castillo: las veces que enamoraron a sus fans sin una gota de maquillaje

Aunque fueron grandes enemigas en la telenovela Teresa, las actrices Angelique Boyer y Fernanda Castillo son grandes amigas. Incluso, no dudan en disfrutar de sus días libres juntas y publicar imágenes en su cuenta de Instagram.

Ambas comparten una idea. No tienen ningún reparo en mostrarse ante sus fans sin una gota de maquillaje. Hecho que ha sido aplaudido por sus fans, quienes no dudan en halagar su belleza luciendo su rostro totalmente limpio. Sin embargo, no falta uno que otro que critique este atrevimiento.

Lo cierto es que ambas no hacen caso a las críticas. Es por ello que el cumpleaños de Fernanda Castillo, la joven no dudó en posar para la foto sin ninguna gota de maquillaje, junto a su amiga Angelique Boyer.

En esta oportunidad hemos hecho una recopilación de las imágenes de ambas artistas y las veces que enamoraron a sus fans con la cara totalmente lavada. Mira la galería y dinos qué te parece.