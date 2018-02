Dakota Johnson habló del supuesto desplante de Angelina Jolie a Jennifer Aniston

En los Globos de Oro 2018, el encuentro entre Angelina Jolie y Jennifer Aniston era uno de los más esperados y dio mucho de qué hablar, pues todo terminó de la manera menos esperada.

Sucede que en redes sociales empezó a circular una fotografía donde vemos a la exesposa de Brad Pitt retocándose el maquillaje, mientras Jennifer Aniston estaba en el escenario dando un discurso, este hecho fue tomado como un desplante.

La actriz Dakota Johnson fue una de las principales testigos del supuesto desplante que tuvo Angelina hacía la actriz de Friends, pues estaba en la mesa donde ubicaron a Jolie.

Dakota Johnson visitó el programa de Jimmy Fallon para promocionar su nueva película “Fifty Shades Freed”. El conductor aprovechó para saber si efectivamente el desplante hacía Aniston existió o fueron solo especulaciones.

Tras ser consultada Johnson no afirmó ni negó lo que especuló del encuentro entre Angelina Jolie y Jennifer Aniston. “A decir verdad, no creo que realmente estuviera mirándola. Si sigues la trayectoria de mis ojos, estaba mirando hacia allí, había una mesa para niños, que era la mesa de “ Stranger Things “, y realmente me encantan “Stranger Things”.