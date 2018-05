Andrés García se fue a los golpes con el papá de Luis Miguel

Andrés García y Luisto Rey , papá de Luis Miguel, se habrían agarrado a golpes debido a que el progenitor de “El Sol” le mintió al actor dominicano y le quería tener manejando a su antojo en España.

Andrés García, quien aparentemente era amigo de Luis Rey, fue uno de los primeros personajes de la farándula que hicieron su aparición en la serie biográfica de Luis Miguel. En esta oportunidad, el artista dominicano contó al programa “De primera mano”, de Imagen Televisión, las razones porque concluyó en una gresca la visita laboral al papá de “El Sol”.

“Mira, te voy a contar un detalle muy feo. Luisito me pide que lo encuentre en España porque Luis Miguel quería hablar conmigo. Llego a España, yo no tenía cuenta de cheques allá, tenía cuentas en Suiza, Estados Unidos, México, pero no en España. A mí se me acaba el dinero, pues yo iba por cinco días, pero pasaron dos semanas y Luis Miguel nunca llegó”, explicó el actor.

Ante la gresca, Luis Miguel pidió a Andrés García una explicación de por qué había reaccionado así, a lo que el actor respondió: “tu papá me dijo desde hace dos semanas que tú ibas a venir y resulta que no es cierto porque a ti no te había dicho nada. Y ahora le digo que me cambie el cheque y no quiere, me quiere tener aquí como si fuera su hijo el cabrón”.

“Finalmente, me ponen a Mickey al teléfono y me dice que él no sabía que yo estaba ahí. Total, que llega Luis Miguel, hablamos y creo que fuimos a Sevilla a la casa de la mamá de Luisito, y entonces le digo a Luisito Rey: ‘cámbiame mi cheque, mano. Total, que se puso flamenco y le puse una zarandeada ahí mismo que hasta salió la abuela de Mickey a decirme que lo soltara”, agregó Andrés García.