¿Andrea Legarreta y Magda Rodríguez no se pueden ver las caras?

¡Para no creerlo! Tras el ingreso de Magda Rodríguez como productora del programa ‘Hoy’, algunos quedaron con la duda sobre el futuro de Andrea Legarreta y Galilea Montijo. A pesar de que no hubo muchos cambios, fuentes cercanas indicaron que la relación entre todo el elenco no era tan agradable.

De acuerdo con la revista TVNotas, la relación entre Magda Rodríguez y Andrea Legarreta no es del todo buena, pues señalan que cada día tienen diversos problemas a tal punto de haber pedir el despido de la conductora.

“Ya tuvieron una fuerte discusión a gritos, y hasta Rodríguez pidió a ejecutivos de Televisa que despidieran a Andrea”, señalaron algunas fuentes a la revista TVNotas.

“El programa comenzó con buen rating, pues está por arriba de Venga la Alegría, de Azteca, aunque lo catalogaron como populachero y malo”, acotaron. Pero la relación entre Andrea Legarreta y Magda Rodríguez son “muy tensas. Por una parte, Magda está muy feliz de que en sus primeros días al frente del programa pero se las está viendo muy duras con una de las conductoras”.

Por último, señalaron que a pesar de las fuertes diferencias, Magda Rodríguez no puede despedirla, pues Andrea Legarreta es considerada como una de las más queridas por los televidentes.

“Magda no puede correrla porque es una de las consentidas de la empresa y de los anunciantes”, enfatizaron.

Cierto o no, Andrea Legarreta a través de sus redes sociales como el Instagram, publica diversas fotografías de su look como presentadora del programa ‘Hoy’.