Andrea Legarreta: sus fans cuestionan el nuevo formato de “Hoy”

Andrea Legarreta, conductora del matutino de Televisa “Hoy”, compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía donde se lució al lado del galán de telenovelas, Sebastian Zurita y dio de qué hablar.

No fue precisamente la foto lo que generó un alborotó a sus seguidores, sino que muchos cuestionaron el nuevo formato del programa que conduce Legarreta junto a Galilea Montijo, Natalia Téllez, Raúl Araiza, Fernando del Solar, Mauricio Mancera y Yanet García.

“Hola Andrea. Me gusta tu trabajo, pero la verdad desde que comenzó “Hoy” se me ha hecho muy aburrido me quedo dormida cuando antes me reía de los juegos y se me pasaba el mañana rápido ahora me da flojera está muy cuadrado el programa se parece a “Venga la alegría” Tú excelente con Gali –Galilea Montijo– pero los demás dejan mucho que desear saludos”, escribió uno de sus fans.

La mayoría de los fans de Legarreta aseguran que el nuevo Hoy es “aburrido” y una “copia de Venga la Alegría”, el programa de entretenimiento de las mañanas de TV Azteca.

“Que feo que televisa tenga que copiar a tv Azteca me divertía más antes ahora ya no lo veo que lastima”, se lee en otro comentario.

Y hubo otros que cuestionaron el trabajo de la nueva productora, Magda Rodríguez : “Andy el programa es un asco total, naco, horrible, van en decadencia total, deberían quitar a esa productora. Saludos”.