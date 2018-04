Andrea Legarreta revela que rechazó a Luis Miguel y no creerás de qué manera

Para nadie es un secreto que Luis Miguel es uno de los hombres latinos más codiciados y, por qué no decirlo, uno de los más envidiados si de suerte en el amor hablamos. Incluso, en una entrevista el ‘Sol de México’ dijo no recordar si es que había sido rechazado por una mujer alguna vez en su vida. Pues bien, lo que dijo Andrea Legarreta recientemente tal vez le refresque un poco la memoria.

En una conversación con Adela Micha, Andrea Legarreta reveló que coincidió con Luis Miguel en un restaurante de Acapulco, México, y que este la invitó a cenar. Claro, a su manera.

“A mí Luis Miguel me fascinaba, desde niña babeaba por él. Pero una vez coincidimos en un restaurante en Acapulco y él muy lindo saludó a toda mi familia. Generalmente mandaba a un chico de su equipo para hacerle la invitación a alguien. El chico me dijo ‘habrá una cena en la casa de mi jefe y queremos saber si va a asistir’. ¿Y qué creen? Le dije que no”, dijo la conductora del programa ‘Hoy’ ante el asombro de Adela Micha.

La mexicana confesó que tiempo después se arrepintió de esta decisión, sobre todo luego de conocer que su entonces pareja le fue infiel.

“Yo tenía novio en ese entonces, se llama Eduardo y duré con él 7 años. Yo lo quería mucho. No tenía por qué salir a cenar (con Luis Miguel). No te digo que me haya propuesto algo más. Dije que muchas gracias, pero no. Con los años, este novio que tuve me puso los cuernos. Por eso me arrepentí”, añadió Andrea Legarreta.